Adriana Volpe a Anna Falchi conquistano il web con un selfie

In occasione della Wellness Cup, Adriana Volpe e Anna Falchi si sono scattate un selfie che ha fatto impazzire i follower di entrambe le conduttrici sommerse, in pochissimo tempo, di like ed elogi.

Il mondo dello spettacolo è sceso in campo accanto a medici e nutrizionisti in occasione della manifestazione che ha avuto luogo presso il Tennis Club Parioli di Roma. L’intento dell’evento è stato quello di raccontare come il binomio alimentazione e sport equivalga a salute, fisica e psichica. Stelle della tv, giornalisti e medici, quindi, sono scesi in campo per la prima edizione della Wellness Cup e, tra questi, figuravano proprio Adriana Volpe e Anna Falchi che, durante un momento di pausa dalla manifestazione, hanno colto l’occasione per postare un selfie su Instagram.