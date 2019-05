Aida Nizar, foto hot sui social

È un personaggio notoriamente sopra le righe, ma questa volta Aida Nizar pare abbia superato ogni limite, almeno per gli utenti del web che non hanno apprezzato il suo ultimo scatto hot.

La spagnola, divenuta nota in Italia per essere stata una delle principali detrattrici di Marco Ferri, ex concorrente de L’Isola dei famosi conosciuto durante l’edizione iberica del Grande Fratello, è stata portata alla ribalta da Barbara d’Urso. La conduttrice Mediaset, che l’ha ospitata più volte nei suoi salotti televisivi, la scelse come concorrente del GF15 e, come previsto, la Nizar creò non poco scompiglio all’interno della Casa di Cinecittà. Negli ultimi periodi, però, Aida ha fatto parlare poco il pubblico italiano, che si è ricordato di lei dopo una foto pubblicata sui social e ritenuta da molti davvero scandalosa.