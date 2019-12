Aida Yespica distrutta per il figlio: "Non vedo Aron da quattro mesi"

È un momento delicato quello che sta vivendo Aida Yespica. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, la showgirl venezuelana ha raccontato il dramma che sta vivendo lontana da suo figlio Aron da ormai diversi mesi. Il piccolo, che oggi ha 11 anni, è nato dalla relazione della Yespica con l'ex calciatore Matteo Ferrari nel 2008 e da tempo è stato affidato legalmente alla custodia del padre. Il bambino vive a Miami, in Florida, lontano dalla madre che, ultimamente, vede pochissimo.



A confessare il dramma della lontananza è stata Aida Yespica che, intervistata da "Vero", ha svelato di vivere un momento difficilissimo della sua vita. La modella, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, non vede il figlio Aron ormai da quattro mesi e non è riuscita a incontrarlo neanche in occasione del suo compleanno, lo scorso 27 novembre. La showgirl ha confessato che non trascorrerà neppure le festività natalizie con lui: " Aron sta crescendo tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così ". La Yespica ha spiegato il motivo, burocratico, dell'impossibilità di volare negli States per incontrare il ragazzo: " Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi ". Confortata dall'affetto del pubblico e dalla profondità della tematica Aida si è poi lasciata andare alla malinconia, svelando di " voler passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me, ma in questo momento è impossibile ".



Lei, che si è fatta un nuovo tatuaggio proprio in onore del figlio, ha però spiegato che le videochiamate con il figlio la stanno aiutando ad alleviare la sofferenza per la lontananza: " Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo. Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket ". Nelle ultime ore Aida Yespica ha voluto mandare un dolce messaggio, attraverso i social network, al figlio Aron. Con un video pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram, la showgirl ha mandato un toccante messaggio al piccolo: " Presto insieme anche se per poche ora, te amo vida mia ".