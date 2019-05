Aida Yespica incanta alle Maldive e fa il pieno di like

Aida Yespica è una delle showgirl più belle e amate della nostra televisione, che si è fatta apprezzare soprattutto per il fisico scultoreo. Nonostante stia trascorrendo un periodo di pausa dal piccolo schermo, la Yespica non lascia mai soli i suoi tantissimi fan, con i quali ama condividere moltissime fotografie hot che la ritraggono in tutta la sua bellezza. I social hanno il grande pregio di permettere ai volti noti di mantenere un filo diretto con i loro ammiratori. Aida Yespica da questo punto di vista è una delle più attive, tanto che i suoi follower su Instagram crescono di giorno in giorno in attesa di rivederla in tv.

L'ultimo scatto condiviso dalla bella venezuelana ha riscosso un grandissimo successo tra i suoi seguaci, e non poteva essere diversamente. La modella si è fatta immortalare in una posa molto seducente durante una delle sue ultime vacanze alle Maldive. Il fisico è sempre quello mozzafiato che siamo abituati a conoscere, esaltato da una leggera abbronzatura bronzea che rende la sua linea ancor più perfetta. La costruzione dello scatto è pressoché perfetta anche grazie al colore smeraldo del mare sottostante che dà allo scatto un allure ancora più magica.

Sembrano lontani i giorni della paura per Aida Yespica, che quest'inverno è stata vittima di un'aggressione barbara e violenta assieme alla sua amica Patrizia Bonetti fuori da un cinema di Milano. Aida Yespica ha ripreso in mano la sua vita e dopo qualche giorno di comprensibile timore ha ripreso la sua quotidianità. La modella viaggia molto per lavoro e dalle località più belle del pianeta ama regalare ai suoi fan scatti seducenti e sensuali, che contribuiscono ad accrescere il suo già corposo tesoretto di seguaci.