Alanis Morissette: “Soffro ancora di depressione post partum”

La cantante Alanis Morissette è diventata mamma per la terza volta lo scorso 8 agosto e, così come nelle precedenti gravidanze, anche questa volta è stata sopraffatta dalla depressione post partum.

A raccontarlo è stata proprio l’artista nel suo sito, dove ha spiegato come, dopo le precedenti esperienze, abbia deciso di sconfiggere questa “ scimmia subdola che utilizza un machete per farsi largo nella mia psiche e nel mio corpo, nei miei giorni e nei miei pensieri ”. La Morissette, già mamma di Ever Imrie e Onyx Solace, si era trovata a fronteggiare lo stesso problema con la nascita dei primi figli e, alla terza gravidanza, sperava di non doversi scontrare ancora con la depressione post partum.

Invece, contro ogni aspettativa, anche dopo la nascita di Winter Mercy, Alanis Morissettesi è vista costretta a combattere contro questo mostro che coinvolge molte più donne di quante non si possa immaginare. “ Non ero sicura che avrei avuto di nuovo la depressione post partum ma stavolta la sconfiggerò, perché ho delle risposte, dei protocolli e delle soluzioni da seguire ”, ha esordito la cantante, spiegando come la depressione post partum si manifesti: dalla privazione del sonno all'annebbiamento, dal dolore fisico al senso di isolamento.