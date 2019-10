Alba Carrillo snobba Courtois: "C'era sua moglie che lo pressava"

Thibaut Courtouis sta deludendo e non poco le aspettative al Real Madrid e le critiche stanno piovendo copiose sulla testa del belga ex Chelsea ed Atletico Madrid. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha parlato di un Thibaut poco concentrato per via delle tante scappatelle extraconiugali. L'ex moglie Marta Dominguez, infatti, lo avrebbe "rivoluto" a Madrid dopo che in Inghilterra aveva avuto due presunte relazioni con Jennifer Sanchez, star della tv inglese, e con Delayne Royle, sua dog sitter nel Regno Unito.

In Spagna pare però che Courtois si sia consolato con la modella e presentatrice televisiva Alba Carrillo che oggi si trova nella casa del grande fratello vip spagnolo. L'ex moglie del tennista Feliciano Lopez ai microfoni di As ha spiegato i dettagli del suo flirt, non andato a buon fine, con il portiere del Real: "L’ho incontrato su Instagram. L’ho fatto per mio figlio, che voleva i suoi guanti. Hanno detto che mi aveva rifiutato. Quello che gli è successo è che la sua ex moglie lo stava pressando e stava giocando il finale della Liga e non ne ha presa una”.

La Carrillo, che vanta quasi 500.000 follower su Instagram, ha poi tuonato: “Avevo già dimenticato Courtois e tutto il resto, e lui è andato in un programma radiofonico. Quindi il presentatore ha detto qualcosa del tipo “questa storia non è stata un bene per te”, e poi lui ha riso e io sono impazzita. Mi sono arrabbiata, gli ho scritto che mi ero arrabbiata e gli risposto nel mio programma. Gli ho detto di tutto e lui mi ha bloccato”.



