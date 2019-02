Alba Parietti: "Anche le donne capiscono di calcio"

Alba Parietti ha commentato le parole dell'ex calciatore Fulvio Collovati che ha dichiarato: “Quando sento una donna parlare di calcio mi si rivolta lo stomaco”. Intervenuta al programma L’Italia s’è desta in onda su Radio Cusano Campus ha spiegato: “Capisco che in un anno in cui la nazionale italiana femminile va ai mondiali di calcio e gli uomini no a qualcuno possono girare le scatole. Anche in questo abbiamo dimostrato di poter fare meglio degli uomini. A me dispiace per Collovati che conosco. Per dirla alla Fantozzi, ha detto una cagata pazzesca”.

Per Alba Parietti si tratta di un problema culturale: “Quando Collovati dice queste cose viene fuori un retaggio culturale che è proprio della maggior parte degli uomini italiani. Quello che ha detto Collovati lo pensa il 90% degli uomini italiani. Bisogna abituarsi a moderare le espressioni. Ad esempio, anche io penso che gli uomini valgono meno delle donne, però non lo dico. Gli uomini soffrono le donne al comando, non sopportano che abbiano tutte queste capacità”.

La showgirl ha rivendicato di essere stata l'apripista delle donne nel settore perché più abile a trattare con il mondo maschile: “Gli uomini quando parlano di calcio perdono la testa, pensano che sia materia loro. Per parlare di una cosa non serve per forza averla praticata. È pieno di pippe che parlano in tv di calcio, con dei fisici assolutamente inadeguati”.

Ha invece citato esempi di donne competenti di calcio come: Carolina Morace, Ilaria D’Amico e Paola Ferrari. A quest'ultima riconosce di averla istruita ai tempi del programma tv Galagoal. In chiusura afferma di voler tornare a parlare di calcio in televisione.