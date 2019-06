Alba Parietti incanta Ibiza: "Sei inebriante"

Alba Parietti sta trascorrendo le vacanze nella sua casa di Ibiza insieme agli amici e non perde occasione per condividere immagini mozzafiato con i suoi numerosi follower. Per la showgirl, classe 1961, il tempo sembra essersi fermato e lo dimostrano le fotografie in bikini che raccolgono larghi consensi tra i suoi fan. L'estate è ormai ufficialmente iniziata per i nostri Vip e la Parietti ha scelto di trascorrerla sull'Isla Bonita, dove ha una bella casa sul mare. Ha eletto questo come suo buon ritiro estivo ed è qui che si gode il meritato riposo dopo la bella stagione televisiva che l'ha vista protagonista. La lingua tagliente di Alba Parietti ha lasciato il segno nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, alla quale la showgirl ha preso parte in qualità di opinionista.

Risposta sempre pronta e fisico statuario sono due delle caratteristiche peculiari che hanno contribuito al successo di Alba Parietti nel corso degli anni, soprattutto il corpo perfetto e modellato che la donna non ha mai nascosto. Alba Parietti è stata musa di innumerevoli fotografi di fama internazionale, ammaliati dalla sua bellezza. Ha posato molte volte senza veli, regalando al mondo scatti artistici di grande potenza estetica. Oggi, alcune fotografie realizzate da Helmut Newton negli anni Novanta, che la ritraggono completamente nelle vesti di Madre Natura, sono esposte presso la Fondazione Helmut Newton di Berlino.