Alba Parietti: "Nasco, resto e morirò di sinistra"

Alba Parietti è da sempre un personaggio parecchio discusso e ospite de I Lunatici su Rai Radio 2 si è lasciata andare.

Ha parlato della sua vita, della notte come momento migliore della giornata ("prendo delle gocce che su di me hanno un effetto ipnotico. Per questo inizio a scrivere delle cose di cui il giorno dopo mi pento") e dei suoi corteggiatori. "Ho avuto la fortuna di essere capitata nel periodo storico in cui vanno di moda le vecchie - ha detto la Parietti -. Ho tantissimi corteggiatori giovani. Mi corteggiano uomini tra i 18 e gli 80 anni. Io ho una certa predilezione per i rapporti intellettualmente elevati. Mi piace piacere a persone molto più intelligenti, colte ed elevate di me. Se sono la regina delle mifl? Grazie, ditelo sempre, anche quando non sarà più vero".

E dopo esersi lasciata andare sulla sua vita privata, la Parietti si lascia andre anche per quanto riguarda la politica. "È troppo presto per dare un giudizio - continua -. Io nasco, resto e morirò di sinistra. Non cambierò mai le mie posizioni riguardo a ciò che per me deve essere la sinistra, cioè l'accoglienza e il fare gli interessi degli ultimi. Tanti del mio orientamento fanno molta fatica a capire che gli ultimi sono anche, in Italia, quelli che hanno votato Matteo Salvini. Bisogna iniziare a fare i conti con questo malcontento. La rivoluzione, paradossalmente, l'ha fatta più Salvini che la sinistra. Per questo le persone che in questo momento non hanno nulla hanno individuato in lui una sorta di rivoluzionario. Certo non io, però io devo anche considerare la situazione altrui, che non è la mia. Questo pensiero noi radical chic non lo facciamo mai. Ha ragione Pif, è difficile essere di sinistra, per come la sinistra viene intesa oggi, se non vivi abbastanza comodo".