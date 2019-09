Alba Parietti provocata a Vieni da me, lei si infuria: "Ma la RAI ti paga per questo?"

La partecipazione di Alba Parietti all’appuntamento del 10 settembre scorso di Vieni da me ha dato vita ad una piccola bagarre in studio tra lei e il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi.

Invitato da Caterina Balivo a rivolgere una domanda all’ospite del pomeriggio, lui non ha perso occasione per pungere la Parietti in maniera assai velenosa, tanto da risultare sgradito anche alla conduttrice Rai. Alba, che inizialmente non era riuscita a comprendere il quesito di Radini Tedeschi, ha commentato con ironia: “ Sto diventando sorda per via dei 58 anni portati orgogliosamente ”. Ma la reazione del critico d’arte è stata del tutto inaspettata: “ Allora più che un'alba sei un tramonto ”. La battuta ha creato il gelo in studio e Alba Parietti non è rimasta in silenzio davanti a quell’offesa gratuita.

“ Senta...lei è un nobile? Le manca un po' di nobiltà... – ha commentato stizzita l’ospite della Balivo - . Non può essere un nobile vero perché un nobile non direbbe mai una cosa del genere. Io sono stata con un vero principe siciliano e se vuole le do qualche lezione ”. Ma l’ironia piccante di Radini Tedeschi non si è placata e il volto di Vieni da me ha continuato dritto sulla sua strada. “ Volevo farti una domanda sul cinema – ha proseguito con tono sornione - . So che hai recitato in un importantissimo film, profondo e impegnato che si chiamava ‘Il Macellaio’. Come mai non ci sono più queste pellicole importanti...forse perché sei diventata vegana? ”.