Alba Parietti: "Le riprese de Il Macellaio? La troupe preferiva la partita a me"

Alba Parietti si è raccontata ai microfoni di Francesca Fagnani: la conduttrice, attrice e show-girl è stata ospite dei Belve, i programma in onda su Canale Nove durante la puntata del 31 maggio e in questa occasione ha rivelato particolari inediti sulla sua vita privata ma anche su quella professionale. La Parietti, infatti, dopo aver risposto alle domande che concernono la sua vita amorosa, ha svelato quanto accaduto durante le riprese del film Il Macellaio, di cui è stata protagonista.

Dopo aver detto no a Tinto Brass, che la voleva nel cast di Così fan tutte, Alba fu protagonista de Il Macellaio: le riprese del film però non hanno soddisfatto le aspettative, tant'è che la Parietti ha svelato un particolare avvenuto sul set, fino ad oggi sconosciuto. "Facemmo addirittura fatica a farci dare il divieto ai minorenni. Ci volevano dare i 14 anni" , ha detto l'opinionista dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi prima di raccontare cosa accadde nel backstage del film di Aurelio Grimaldi.

"Mi resi conto che eravamo molto poco erotici quando girando una delle scene di sesso più forti la troupe disse ad Aurelio: 'A Dottò ce sta la partita'" , ha svelato Alba che poi ha proseguito il suo racconto. "Lì ho pensato: 'Se questi della troupe preferiscono vedere la partita che me, che all'epoca ero 'l'icona del sesso', in un amplesso pazzesco, questa scena, di sesso, non ne farà a nessuno'. E così è stato" , ha proseguito la Parietti con grande senso dell'ironia.

E sempre a proposito delle riprese de Il Macellaio, l'attrice ha reso pubblico un altro dettaglio: "Le persone non lo sanno, ma nelle scene di sesso, usavamo la pelle di daino per non avere un contatto fisico" . Insomma, a distanza di anni, novità emergono sul film che ebbe più successo in tv che la cinema. "Il Macellaio è andato in onda più della Passione di Cristo!" , ha concluso divertita la Parietti, che ancora una volta ha messo in mostra la sua verve da grande donna di spettacolo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato