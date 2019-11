"Una cena col premier Conte? Sì...": Parietti si racconta senza freni

Alba Parietti è stata ospite di Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Radio1. Presente in studio nel corso della puntata, la showgirl è intervenuta nel programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dove ha presentato il suo ultimo libro Da qui non se ne va nessuno. L'intervista è stata molto ampia e ha toccato numerosi temi, con Alba Parietti che ha ripercorso gran parte della sua vita, anche e soprattutto sentimentale.

Sono pochi quelli che sanno della passione di Alain Delon nei confronti di Alba Parietti. Lui era uno degli uomini più belli e affascinanti del mondo, lei una giovane modella e showgirl con il fisico statuario e pare che l'attore, vedendola, sia letteralmente svenuto. “ Si, è vero.​ È una storia un po' lunga e complicata ”, ha dichiarato la Parietti confermando questo gossip. Allo stesso modo, l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha confermato che Yannick Noah, uno dei più grandi tennisti degli anni Ottanta, si fermò in mezzo al campo durante una partita al Foro Italico di Roma per ammirarla. Sono tanti i piccoli e grandi aneddoti che Alba Parietti potrebbe raccontare sul suo rapporto con gli uomini, ogni tanto complicato ma sempre travolgente e passionale.

La showgirl ha avuto una lunga relazione con Christopher Lambert, anche lui idolo femminile tra gli anni Ottanta e Novanta. L'uomo ha da sempre la fama di essere galante e cavaliere e infatti A Un giorno da Pecora, Alba Parietti ha raccontato di quando la fece sentire unica e di come la corteggiasse di continuo anche davanti alle più belle donne del mondo. “ Eravamo ad una festa a Parigi, c'erano Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Davanti a queste donne, le più belle del mondo, Christopher mi diceva che ero io la più bella in assoluto. E io ci credevo ”, ha detto in tutta sincerità la Parietti ai microfoni di Radio1.

È tornata a parlare anche della misteriosa liaison con Gianluca Vialli, uno dei più forti calciatori italiani degli anni Novanta. Sulla loro relazione circolano moltissime leggende metropolitane, spesso alimentate dalla stessa Parietti che ama mantenere un'aurea di mistero. Alla Cucciari e a Lauro ha raccontato di quando l'Avvocato Agnelli la chiamava per sapere se era stata col “pelato”, il vezzeggiativo amorevole con il quale il patron della Juventus usava chiamare uno dei suoi giocatori di punta. Fin dal 1990 si racconta delle fughe dal ritiro della nazionale ai mondiali di Gianluca Vialli per incontrare Alba Parietti, che a distanza di quasi trent'anni continua a mantenere uno stretto riserbo si questa vicenda.