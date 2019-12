Alba Parietti, romanzo autobiografico di famiglia

Non la solita autobiografia ma il romanzo autobiografico di una donna fragilmente infrangibile che tra le pagine del mémoire Da qui non ne se va nessuno (Baldini+Castoldi, pagg. 182, euro 16) ci racconta un'altra Alba Parietti: non soltanto la femme fatale che tutta l'Italia ha conosciuto nel 1990, quando commentava i mondiali sconvolgendo i vari «galagoal» con sgabello altissimo e gambe ancora più lunghe; non l'Alba Parietti delle varie relazioni da Franco Oppini a Christophe Lambert, da finanzieri a nobili aristocratici - e nemmeno Alba Parietti che «parteggia» da una trasmissione all'altra, in nome di una famiglia che ha fatto la Resistenza. Questo romanzo disvela un'anima poetica che Alba Parietti è bravissima a riporre in prosa. Sarebbe davvero un peccato ridurlo a un mero libro di gossip che, inevitabilmente, non manca anche se prevale la dimensione del ricordo - perché la scrittura di Alba Parietti ha un suo ritmo narrativo.

Alba Parietti, ci racconta un mondo, il nostro, che se lo accetti così com'è, minimo sei un idiota. Attraverso la storia del padre, operaio partigiano, e della madre, di famiglia torinese filomonarchica, tra le pagine ci commuove. E noi ci riconosciamo nei vari tipi che la Parietti descrive perché, si può dire che per la prima volta si metta davvero a nudo. Ci si commuove leggendo la storia di una madre sempre in bilico tra una follia artistica e quella di Zio Aldo, filosofo rinchiuso nel manicomio di Collegno. E attraverso un dialogo narrativo quasi parallelo tra la madre e lo zio, Alba Parietti riesce a trasformare la propria apparente leggerezza nel respiro di una famiglia legata da valori profondi, inossidabili che sono stati quelli del '900 prima della disgregazione contemporanea. Tra le pagine spuntano ammiratori insospettabili (come Federico Fellini che la scoprì a teatro, il regista così ingabbiato dal suo amore soltanto per le ragazze giunoniche; o l'Avvocato Agnelli) e una Parietti che dà vita a un personaggio che, se non fosse autobiografico, sarebbe il protagonista perfetto di un romanzo.