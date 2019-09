Albano sulla separazione da Romina: "Speravo tanto che ci ripensasse"

La vita di Albano Carrisi sarebbe degna di un romanzo per quanto è stata piena e talvolta imprevedibile. Il cantante di Cellino San Marco è un esempio di caparbietà e umiltà forse unico nel panorama del mondo dello spettacolo. Intervistato dal settimanale VOI, Albano ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, ormai cinquantennale e della sua vita privata, in particolare del suo divorzio da Romina Power.

Non è un mistero che la carriera di Albano sia iniziata con Adriano Celentano, faceva parte del clan e con loro era presente anche un giovanissimo Lucio Battisti. Il cantante salentino ricorda perfettamente il giorno in cui gli venne consegnata la busta con la comunicazione dell'avvenuto ingaggio e non ha mai dimenticato quell'emozione che gli fece tremare le gambe. Iniziò con 60 lire a settimana e passo dopo passo, man mano che il pubblico iniziò ad apprezzarne la voce e le qualità canore, vide aumentare esponenzialmente i suoi guadagni. Nonostante il successo, nonostante la fama e la ricchezza, Albano Carrisi non ha mai perso di vista i valori importanti: “ Onestà, caparbietà, coraggio, lezioni di vita che non mi sono mai sfuggite di mente e ho inculcato in tutti i miei figli. Indosso un’umanità eccezionale, che non viene mai meno, a nessun costo. ” Il cantante continua a condurre la sua vita all'interno della tenuta di Cellino San Marco, dove produce ottimi vini e non solo e dove non di rado lavora ancora i campi.

È in questo fazzoletto di Salento dell'entroterra che Albano Carrisi ha cresciuto la sua famiglia ed è qui che vivono ancora i suoi figli e che le sue due donne più importanti, Loredana Lecciso e Romina Power, spesso trascorrono dei periodi in famiglia. Nell'intervista, Albano ha raccontato anche del divorzio da Romina e dei suoi tentativi di evitare che la famiglia di sfasciasse. “S peravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento, dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione. Purtroppo alla fine di una serata trionfale a Rio De Janeiro, al cospetto di Giovanni Paolo II, in cui paradossalmente cantavamo per un incontro con le famiglie, ho realizzato che la cosa strana era che mi stavo dividendo dalla donna che amavo ”, ha dichiarato Carrisi. Uomo di chiesa e fervente credente, ammette di aver ricevuto anche dei miracoli ma non desidera parlarne.

Nel suo futuro vorrebbe ci fosse Sanremo, sogno di una vita. Quel palco Albano Carrisi lo ha calcato molte volte come cantante ma il prossimo passo vorrebbe farlo come conduttore della kermesse canora più importante del Paese. Tra i sogni ancora da realizzare c'è un duetto con Celentano e uno con Mina, ma Albano ha ancora tempo per riuscirci.