Alberto Urso: "Non sono un sex simbol, mi piace piacere"

Alberto Urso è il vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il primo tenore a vincere un talent show battendo cantanti pop, trapper e ballerini. E anche un bel ragazzo che mantiene la modestia dei suoi 21 anni.

Alberto Urso: "Mi piace piacere"

Alberto, come l'hanno sempre conosciuto i telespettatori di Amici, ha raccontato i momenti successivi alla vittoria e le sensazioni che ha provato. La prima cosa che ha fatto è stata la dedica della vittoria: "Alla famiglia che ha fatto sacrifici per portarmi dove sono e alla nonna paterna Rosetta che da lassù sarà contentissima". Ma non è stata la nonna a trasmettergli la passione per la musica lirica. Infatti, prosegue: "Nonna mi ha sempre seguito ed è stata importantissima nella mia infanzia. La lirica invece me l’ha fatta scoprire mio padre. Lui ha un’agenzia di pratiche automobilistiche, ma per passione organizzava concerti alle Eolie. Una volta portò un tenore: il giorno dopo iniziai a imitarlo. Papà notò la mia voce e decise di mandarmi a lezione: canto prima, pianoforte, batteria…".

Parlando del suo futuro prossimo Alberto ha le idee chiare: "Lirica, pop, crossover, non so ancora esattamente cosa farò, ma mi piacerebbe provare tutto. Questa vittoria è un punto di arrivo, ma anche la partenza di un lungo percorso di studio". Ma Alberto Urso è sempre un ragazzo di 21 anni, anche se ha un grande talento come tenore. Ma come ogni millennials di oggi anche lui ha la passione dei tatuaggi. Ne ha due. Uno è lo spartito di O sole mio mentre l'altro è la musa della musica Euterpe. E a chi gli chiede come l'ha presa il mondo della lirica, dice: "Ormai anche alla Scala sono tutti tatuati. Faccio lirica ma siamo nel 2019: è giusto che non ci siano pregiudizi".

Alberto Urso comincia ad essere anche un fenomeno social. Solo su Instagram ha 374.000 follower. Alcuni cominciano anche a considerarlo un sex simbol. Ma lui risponde così: "No, sono uno a cui piace piacere. Mi prendo in giro per la panzetta, ma mi tengo in forma. Un cantante è come un atleta. Gioco a calcio con gli amici, ala destra".