Alcol, droghe e tradimenti dietro la separazione tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth?

A qualche giorno di distanza dall'annuncio della separazione tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus, iniziano a emergere alcuni dettagli sui presunti motivi che li hanno portati a intraprendere strade diverse. È il sempre ben informato sito TMZ a raccogliere i tasselli delle diverse versioni che si stanno susseguendo in queste ore, fornite sia da persone vicine a Liam che da persone vicine a Miley.

Gli amici della ragazza, senza troppe mezze parole, fanno intendere che dietro alla decisione di lasciarsi ci sarebbe l'abuso di alcol e droghe da parte di Liam Hemsworth. Stando a questa versione Miley Cyrus avrebbe provato a salvare il matrimonio a ogni costo ma la vita sregolata dell'uomo non lo avrebbe permesso. La cantante avrebbe preso quindi le distanze dai comportamenti di suo marito e avrebbe deciso di interrompere il matrimonio per non essere coinvolta in certi usi e abusi.

Diametralmente opposta è la versione fornita dalle persone vicine a Liam Hemsworth, che innanzitutto smentiscono categoricamente qualsiasi accusa di uso di droghe e alcol da parte dell'attore. I suoi amici rimandano ogni addebito di colpa su Miley Cyrus, che stando ai loro racconti sarebbe colpevole di tradimento ai danni di Liam. La loro versione si basa soprattutto sulle foto e sul gossip che circola insistentemente da qualche giorno, che vorrebbe Miley Cyrus vicina a Kaitlynn Carter per un bacio delle due immortalato sul Lago di Como. Alcune fonti ascoltate da TMZ hanno però chiarito che tra Liam e Miley la relazione sia finita da ormai diversi mesi e che quindi nel comportamento della cantante non ci sarebbe nessuna mancanza di rispetto verso il suo ex marito. Stando ai racconti delle persone vicine a Liam Hemsworth, però, quello di Miley Cyrus di addossare le colpe sull'attore sarebbe solamente un altro tentativo per mascherare la sua infedeltà e il suo recente comportamento inopportuno in pubblico. È però un fatto oggettivo che la cantante non porti la fede già da qualche settimana, come dimostrano alcune foto di Miley Cyrus in cui si nota l'assenza dell'anello dalla mano sinistra. Se all'inizio sembrava ci fosse armonia tra i due ragazzi, convolati a nozze lo scorso dicembre dopo 10 anni di fidanzamento, la realtà adesso sembra essere un'altra.