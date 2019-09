Alda D'Eusanio silura Nina Moric: "Saprai quanto è bella la menopausa"

Questa settimana, è cominciata finalmente la nuova stagione di Vieni da me, il talk show condotto da Caterina Balivo. E, nel corso della nuova diretta del format di Rai 1, si è presentata nelle vesti di ospite in studio Alda D'Eusanio. L'ex opinionista de L'Isola Dei Famosi è tornata a parlare di un conto lasciato in sospeso con la modella croata Nina Moric, con la quale aveva battibeccato animatamente durante una puntata registratasi a Cr4: la Repubblica delle donne, il talk-show condotto da Piero Chiambretti, dove la D'Eusanio all'incirca un anno fa attaccò la Moric, dopo aver appreso che la modella fosse tornata in buoni rapporti con l'ex marito, Fabrizio Corona.

Alda D'Eusanio e la risposta a Nina Moric

"Lei si è offesa -ha così esordito la D'Eusanio parlando dei "panni sporchi" condivisi con la Moric a Cr4 e lavati in tv alla rubrica "La Lavatrice" di Vieni da me- solo perché le avevo detto ‘quante gocce di valium ti sei presa per essere così calma’ e da lì è partito tutto". "La Moric -prosegue l'opinionista dalla fulva chioma - mi disse che ero una vecchia in menopausa. 'Sapessi quant’è bella la menopausa figlia mia, lo saprai anche tu' (Alda allude a Nina Moric, ndr)". Parole al vetriolo, quelle spese in diretta su Rai 1 dalla D'Eusanio, che hanno lasciato in imbarazzo la padrona di casa, Caterina Balivo.

