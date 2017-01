"Aldo e Alessia sono tornati insieme": l'indiscrezione corre su Instagram

Nelle ultime ore i fan della (ex?) coppia Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono tornati a sperare e i siti di gossip li danno ancora per una coppia di fatto, ma l'ex corteggiatrice interviene per fare il punto della situazione.

Li avevamo lasciati così, con una Alessia ancora inammorata di suo marito e un Aldo fidanzato con Veronica Di Bella. La Cammarota e Palmeri avevano interrotto la loro relazioni a seguito di un tradimento da parte di quest'ultimo e perché i suoi sentimenti nei confronti della moglie erano cambiati. Alessia ci sperava, mentre Aldo le chiudeva le porte in faccia.

Nelle ultime ore, però, pare che i due si siano riavvicinati. Aldo ha smesso di seguire su Instagram Veronica, Alessia si è rimessa al dito il solitario che lui le regalò nel 2014 prima del loro matrimonio e ora spunta pure un video dei due su Instagram Stories. Nel filmato si vede Alessia che si sta facendo fare un tatuaggio e accanto a lei c'è Aldo.

I fan, notando questi particolari, sono subito tornati a sperare, ma Alessia ha frenato i loro animi bruscamente con un commento sotto una sua foto: " Se nulla è stato detto è perché fondamentalmente nulla c'è da dire... mai stata sgarbata nei confronti di chi, come voi, ha sempre voluto bene e alla mia famiglia" .

Il messaggio dopo poche ore è stato cancellato e nessuno dei due ha più proferito parola. Intano i siti di gossip, i fan club e gli account nati per la coppia scommettono che sono tornati assieme. Sull'account Instagram uominiiedonne si legge: " Aldo e Alessia sono tornati di nuovo insiseme. Finalmente" . Nulla è ancora certo, secondo alcune indiscrezioni, i due starebbero solo aspettando il momento giusto per dirlo al pubblico. (Guarda il video)