Alena Seredova confessa: "Se Alessandro mi chiedesse di sposarlo, magari direi sì"

Alena Seredova è felice al fianco del suo compagno, Alessandro Nasi, manager del gruppo Fiat. Sono lontani i tempi in cui l’ex marito, Gianluigi Buffon, la lasciava per la popolare conduttrice sportiva Ilaria D’Amico. Un momento difficile e doloroso, quello della separazione, che la Seredova ha affrontato con forza anche grazie alla vicinanza di Alessandro Nasi, l’uomo che, con costanza e discrezione, ha saputo a poco a poco entrare nel cuore della modella ceca.

A raccontare la loro storia d’amore, bella e magica, è Alena Seredova attraverso le pagine del settimanale "Diva e Donna": "E’ stato un uomo straordinario, ha avuto tantissima pazienza e ha capito che avevo bisogno dei miei spazi e dei miei tempi per poter “mollare il freno a mano”. Non ha mai spinto sull'acceleratore ha aspettato che io fossi davvero pronta per fare il suo primo passo. È sempre stato presente, ma con discrezione e quando avevo bisogno di lui, lui era lì, pronto a tenermi la mano e a darmi un supporto, ma senza mai essere invadente, ha saputo aspettare con grande intelligenza".

Una passione cresciuta nel tempo, sempre più solida e forte, che rende molto felice Alena Seredova, che ora guarda con serenità al futuro della famiglia: "La cosa più importante è che in questo momento stiamo davvero bene, stiamo costruendo una bellissima famiglia e siamo riusciti a creare qualcosa di unico e magico". Parlare di nozze viene dunque naturale e Alena Seredova non nasconde di pensarci: "La verità è che la "proposta" dovrebbe arrivare da lui, non posso fare mica tutto io, quindi se arrivasse perché no, magari direi anche di sì".

Nelle fotografie pubblicate su Diva e Donna Alena e Alessandro appaiono felici e sorridenti, mano nella mano, per le vie di Milano, lui in tenuta casual e lei in total black. Agli osservatori più attenti, però, non sono passate inosservate le forme rotonde della Seredova, che negli scatti del settimanale appare in carne e con un pancino sospetto, tanto da far pensare che ci sia un figlio in arrivo.