Alena Seredova e lo scatto con Bianca Atzei: "Una foto mortificante"

Alena Seredova e Bianca Atzei sono state protagoniste di un evento natalizio a Milano, uno dei tanti che in questo periodo anima la città meneghina. Le due donne sono molto diverse tra loro ma questa grande differenza non è solamente di stampo caratteriale ma anche fisico. Lo dimostra, se ce ne fosse bisogno, una foto che in queste ore ha scatenato l'ilarità del web ma anche alcune critiche nei confronti della modella ceca.

L'ex moglie di Gianluigi Buffon è famosa per il suo fisico statuario, imponente ma armonico, l'esatto contrario di Bianca Atzei, che invece è noto sia piuttosto minuta. Lo scatto giocoso di coppia ha attirato l'attenzione di molti per l'evidente disparità d'altezza tra le due. Alena Seredova, infatti, svetta dall'alto di oltre un metro e ottantuno di bellezza mozzafiato mentre Bianca Atzei deve accontentarsi di circa 20 centimetri in meno d'altezza rispetto alla modella. Questa disomogeneità è l'oggetto dello scatto pubblicato da Alena Seredova, che ci scherza su: “ Giuro che non sono in punta di piedi .” L'effetto ottico della fotografia è piuttosto bizzarro e la stessa Bianca Atzei ha dimostrato una grande autoironia, commentando il post condiviso dall'amica. “ Disgraziata... Bella tu ”, ha scritto la cantante sarda dedicando un cuore rosso alla Seredova, che ironicamente rinomina questa coppia “ il duo taptop. ”

Sono tanti i commenti da parte dei fan delle due donne che hanno riso di questa immagine. La strana coppia è piaciuta molto, tanto che lo scatto è diventato virale in pochissime ore. Bianca Atzei arriva a malapena al petto di Alena Seredova e non mancano i commenti di chi vorrebbe essere al posto della fidanzata della “iena” Stefano Corti per avere una visuale privilegiata sulle curve di Alena Seredova.