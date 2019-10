Alena Seredova super sexy

La modella ceca Alena Seredova ha pubblicato su Istagram un selfie in bianco e nero che la ritrae distesa sul letto, con la camicia del pigiama sbottonata ed il reggiseno bianco di pizzo in evidenza a contenere il prosperoso décolleté.

Subito sono fioccati numerosi i like dei follower e non sono mancati i commenti più che positivi in calce allo scatto. Nonostante ciò, qualcuno ha voluto insinuare qualche dubbio in merito alle forme procaci della Seredova, avanzando il sospetto che queste ultime siano state manipolate con il fotoritocco. Scrive una commentatrice dubbiosa: "Che foto ritoccata, hai bisogno di soldi?".

Immediata è giunta la risposta della Seredova che ha così replicato: "Non ho capito il legame tra foto ritoccata e soldi". La commentatrice quindi ha spiegato meglio il suo punto di vista scrivendo: "Mi sembra che il seno sia ritoccato, nel senso gonfiato, per pubblicizzare il reggiseno e di conseguenza per fare cassa".

A questo punto è arrivata la secca risposta di Alena che ha chiuso la questione replicando: "Quanta fantasia guardi che vendono reggiseni anche per il seno piccolo, perciò che senso avrebbe?".

In difesa della modella ceca sono intervenuti altri utenti del social network sottolineando come la Seredova non abbia bisogno di far ricorso al fotoritocco essendo una donna già dotata di fascino e bellezza propri. Lo scatto postato con il tag ad fa parte della campagna pubblicitaria di un noto marchio di lingerie italiano a cui Alena Seredova presta le sue forme e il suo viso.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?