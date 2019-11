Alena Seredova: "Il tradimento di Buffon? L'ho saputo dalla radio"

Gianluigi Buffon è tornato alla Juventus in estate dopo un anno al Psg e l'ha fatto per tornare a vincere la Champions League. Il fuoriclasse di Carrara ha ancora voglia di mettere in bacheca titoli nonostante abbia quasi 42 anni e nessuna intenzione di appendere scarpini e guanti al chiodo. Buffon vive serenamente la sua professione da calciatore professionista da ormai oltre 25 anni e anche nella sua vita privata ha ormai da anni trovato la sua stabilità grazie alla relazione con Ilaria D'Amico con cui ha avuto un figlio.

Buffon, prima della D'Amico, è stato legato sentimentalmente con la modella ceca, naturalizzata italiana, Alena Seredova. I due hanno avuto due figli Louis Thomas, David Lee e si sono lasciati nel 2014 dopo tre anni di matrimonio e dopo nove anni complessivi. La Seredova è impegnata sentimentalmente dal 2015 con il manager Alessandro Nasi e negli anni ha sempre battagliato verbalmente con il suo ex marito.

La Seredova, però, dopo anni di veleni ha recentemente deciso di sotterrare l'ascia di guerra con dichiarazioni più concilianti rispetto al passato. Un paio di mesi fa, infatti, Alena ai microfoni di Radio 2 aveva teso la mano all'ex compagno: "Il rapporto con Gigi Buffon è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato".

Alena, però, incalzata sull'argomento è tornata a parlare del tradimento subito da Buffon e l'ha fatto nel salotto di Caterina Balivo durante la trasmissione Vieni da me. La showgirl nata a Praga ha infatti svelato come ha scoperto il tradimento dell'ormai ex marito: "Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra. L’ho saputo alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre. A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato".

Buffon, dal canto suo, non ha praticamente mai replicato alle parole dell'ex compagna e forse nemmeno questa volta lo farà. La Seredova, invece, si sta togliendo tanti sassolini dalle scarpe e continua ad incantare i suoi tanti follower, oltre 435.000, su Instagram con scatti sensuali e mai volgari che raccolgono sempre tanti consensi da parte del pubblico maschile e una serie infinita di commenti.



