Alessandra Amoroso: "Non voglio più fare niente di corsa"

Dopo il grande successo il 20 luglio a Cinecittà World per il grande raduno e la festa in musica per i dieci anni di carriera, Alessandra Amoroso si gode qualche giorno di vacanza. “Riposo è non avere progetti in testa con scadenze definite, - spiega in un intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni - dopo dieci anni intensi come questi è un vero lusso. Se riesco poi farò altri quattro, cinque giorni di viaggio”. Ovviamente anche in vacanza non mancherà la musica: “Per passione non si smette mai. Però penso al futuro in modo molto diverso. Non voglio più fare niente di corsa. Durante il periodo di '10' abbiamo dato vita a tutto in contemporanea, dall'album al tour. In futuro, quando tornerò, voglio occuparmi di una cosa per volta”.



In questi giorni Alessandra è impegnata con il suo cane: “Sto addestrando Pablo. E' sempre agitato non riesce mai a stare fermo. A casa dicono che assomiglia a me! Con lui sto imparando un sacco di cose”. C'è anche spazio per l'amore con Stefano. Tra l'altro su Instagram la cantante ha pubblicato una bella foto che li ritrae assieme sorridenti: “In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro. Jovanotti canta: 'Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria'. Per chi ha parlato di crisi tra noi, io faccio parlare i fatti”.

Alessandra è protagonista nella battaglia dei tormentoni estivi con “Mambo Salentino” assieme ai Boomdabash e sarà tra le protagoniste di, l'evento targato RTL 102.5 in scena all'Arena di Verona il 9 settembre, dove sarà incoronata la canzone dell'estate. Poi il 4 ottobre l'artista volerà a Malta per “”. Insomma la musica sempre al primo posto nel cuore di Alessandra.