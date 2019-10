Alessandro Borghi denuncia: "Ho subito una truffa"

L’attore Alessandro Borghi ha scelto di sporgere una denuncia via social contro un sito che ha definito di veri truffatori e con il quale ha avuto a che fare per l'acquisto di alcuni biglietti.

L’intento è stato quello di mettere in guardia tutti i suoi follower e di fare in modo che il sito utilizzato da lui per l’acquisto di biglietti possa chiudere quanto prima facendo tutto ciò che è in suo potere affinché ciò avvenga quanto prima. Borghi, però, ha deciso di non spiegare in maniera dettagliata ciò che gli è accaduto rimandando questo momento ad una fase successiva. Per il momento, infatti, ha preferito allarmare gli utenti della rete e taggare il sito incriminato nei vari post pubblicati su Instagram e Twitter.

“ In questi giorni ho subito una truffa attraverso un sito che si chiama Viagogo che si occupa di vendita di biglietti per concerti ed eventi sportivi online – ha esordito l’attore, noto per i suoi ruoli nel film “Sulla mia pelle” e serie tv come “Suburra” - . Sono dei truffatori! State lontani da questa roba e in questi giorni vi spiegherò perché ”. Consapevole della risonanza che determinate denunce possono avere sui social, quindi, Borghi ha continuato a spiegare ai suoi follower di voler utilizzare proprio il web per far chiudere il sito di truffe. “ Voglio fare tutto ciò che è in mio poter per fargli chiudere – ha aggiunto a conclusione delle sue Instagram story - . Cercherò di usare questa piattaforma per tenervi lontano da questa cosa e, se ce ne sarò occasione (ma spero di no), anche da altre ”.