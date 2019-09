Alessandro Borghi stizzito: "Sono l'attore, non il politico". Ma arriva la risposta esilarante di Claudio Borghi

Dopo essere diventato un protagonista di Amici di Maria De Filippi, Alessandro Borghi è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta l'attore di Suburra e Sulla mia pelle fa parlare di sé, dopo essersi lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo Twitter.

Nello specifico, l'ex giudice speciale del talent-show condotto e prodotto dalla consorte di Maurizio Costanzo si è detto stufo di essere continuamente menzionato nei dibattiti politici, per via della sua "cognominia" con il deputato per la Lega dal 2018, Claudio Borghi.

"Ragazzi, vi prego, sono Alessandro Borghi, non Claudio - ha tenuto a precisare l'attore Borghi, nel suo ultimo tweet lanciato in rete -. Smettetela di menzionarmi in dibattiti politici di dubbio gusto. Con affetto. Alessandro Borghi". Ed è con quest'ultimo messaggio che l'attore ha deciso di mettere fine alle continue menzioni che gli giungono in rete, da parte degli utenti che si scatenano in commenti politici sui social-media.

Claudio Borghi risponde ad Alessandro Borghi

Alla luce delle ultime parole spese dall'attore su Twitter, Alessandro Borghi potrebbe aver voluto dissociarsi categoricamente dalle idee politiche sostenute dal partito della Lega. Ma, al tweet condiviso dal sex-symbol dallo sguardo magnetico, è seguita la pronta ed esilarante reazione del leghista ed economista Claudio Borghi: "E io sono Claudio Borghi, il politico, non Alessandro l’attore, ma, se volete continuare a dirmi che sono bellissimo in Suburra e a postare gif di dighe che si aprono o di cascate, fate pure". Un commento quest'ultimo che ha fatto in poco tempo incetta di like e commenti e ha divertito molto gli utenti.

