Alessandro Cattelan pronto ad approdare in Rai: per lui il Dopo Festival?

Alessandro Cattelan potrebbe presto approdare in Rai. Gli indizi ci sono tutti a partire dal fatto che questo sarà l'ultimo X Factor condotto dal talento televisivo nato e cresciuto su MTV. Cattelan è, infatti, uno dei volti nuovi su cui è pronto a puntare l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini. Alessandro Cattelan era rientrato nella lista dei papabili conduttori di Sanremo, ma Amadeus ha sbaragliato la concorrenza.

Il nome del conduttore piemontese, però, sarebbe in lizza per la conduzione del Dopo Festival 2020. L'Ad Fabrizio Salini, stando a quanto riportato da "Dagospia", gli avrebbe proposto di entrare in Rai in un recente incontro di lavoro tra i due. Sul tavolo il dirigente di viale Mazzini avrebbe messo un programma su RaiPlay e la conduzione del Dopo Festival di Sanremo del prossimo febbraio. L'esperienza del suo show "EPCC - E poi c'è Cattelan" potrebbe infatti servire a dare quel tocco innovativo al programma che segue il Festival, secondo il desiderio della Rai.