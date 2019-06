Alessia Cammarota attaccata dal web: "Sei meno mamma delle altre"

Le critiche del web hanno colpito anche Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Aldo Palmeri, l’uomo con cui si è sposata e ha messo su famiglia.

Alessia, che è sempre molto attiva sui social, ha scelto di rispondere ad alcune domande degli utenti non immaginando che alcune sue dichiarazioni sulle modalità di parto scelte, avrebbero potuto alzare un simile polverone. “ L'epidurale è una scelta che va ponderata. Parlane con il tuo anestesista. Saprà darti tutte le risposte che cerchi, molto meglio di me! Però io senza non avrei avuto la forza di partorire Niccolò (tre giorni di travaglio) ", ha detto la ex corteggiatrice a chi le chiedeva informazioni su come ha messo al mondo i suoi due figli. Dopo questa dichiarazione, però, Alessia ha rivelato di essere stata pesantemente criticata da alcune mamme.