Alessia Fabiani: "Sono single per rispetto del mio ex"

E’ stata una delle “letterine” di Passaparola più celebri, poi Alessia Fabiani si è allontanata dal mondo della tv dedicandosi alla vita da mamma e a quella di attrice di teatro.

Un cambiamento rivoluzionario nella vita della Fabiani, infatti, c’è stato nel momento in cui ha messo al mondo i due gemelli, Keira e Kim, nati dal matrimonio con l’imprenditore Fabrizio Cherubini. L’unione tra i due, però, è giunta al capolinea nel 2017, ma i rapporti con l’ex marito sono ottimi, a tal punto che Alessia ha rivelato di non voler in alcun modo cercare un altro partner. Lo ha raccontato in una intervista rilasciata a Novella 2000, cui ha confidato alcuni aspetti sconosciuti della sua vita privata.

“ Sono single per rispetto verso il mio ex compagno Fabrizio – ha spiegato Alessia Fabiani - . Anche se non stiamo più insieme, siamo molto uniti. La famiglia viene prima di tutto. Per quanto mi riguarda non me la sento di iniziare un’altra relazione. Sto bene così, con i miei due figli e con il mio lavoro di attrice che mi dà soddisfazioni ”. E, infatti, la Fabiani si è dedicata completamente al lavoro di attrice di teatro, mettendo in secondo piano la sua vita sentimentale.