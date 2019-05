Alessia Marcuzzi: "A 12 anni ho dormito in un bordello in Messico"

Alessia Marcuzzi ha appena lanciato il libro “In Viaggio con Alessia”, una guida alle sue quattro città del cuore: Londra, Milano, Parigi e Roma. Ai microfoni di Radio Deejay la conduttrice tv ha dichiarato di aver ereditato la passione per i viaggi dai suoi temerari genitori, due grandi viaggiatori che l’hanno portata con loro da un polo all’altro del mondo.

“ Ho viaggiato con i miei fino ai 17-18 anni. L’ultima vacanza insieme è stata in Polinesia non mettendo mai piede per terra per quasi 3 mesi ” ha raccontato con nostalgia la Marcuzzi, ricordando che suo padre “ prenotava gli alberghi sempre all’ultimo momento, così in Messico finimmo a dormire in un bordello. Avevo 12 anni. Questo per dire quanto viaggiavamo all’avventura! ”