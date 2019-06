Alessia Marcuzzi in bikini massacrata dai social

Alessia Marcuzzi, in attesa dell'estate, ha deciso di postare su Instagram un suo ricordo dell’anno scorso di una vacanza passata in Grecia, al caldo e al sole che qui da ni, a giugno, ancora non si decidono ad arrivare in modo stabile.

Nello scatto si nota solo parte del suo corpo. La showgirl, sdraiata su un telo a righe, non mostra la sua faccia e fa un selfie al suo fisico in bikini che però è giudicato troppo ossuto e privo di sex appeal, ad eccezione del seno le cui rotondità sono più suggerite che mostrate.

Il risultato è che gli hater si scatenano contro di lei su tutti i fronti. Come madre, per l’età, la professionalità e l’eccessiva magrezza giudicata al limite dell'anoressia.

C’è chi si chiede se “ è normale che una madre di famiglia si faccia a questa età certe foto”, mentre un altro commenta con un lapidario: “La vecchiaia che avanza ”.

Sono le donne ad andarci giù più pesanti. Un’utente l’accusa senza mezzi termini di umiliarsi con questi selfie: “ Mamma mia pensi ancora di avere 20 anni? Tutte hanno un fisico come il tuo, ma ognuna ha la sua età. Pensi di esser figa? Ma svegliati! ”, mentre un’altra scrive che “ stavo in pensiero che ancora non si fosse messa in mostra… se almeno passasse il tempo libero a imparare a fare la conduttrice ”.