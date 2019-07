Marcuzzi confermata a L'Isola. Ma Costanzo: "Cambiare è un bene"

La notizia della conferma di Alessia Marcuzzi al timone de L'Isola Dei Famosi spiazzerà sicuramente tutti coloro che avevano scommesso sull'esclusione della conduttrice dal nuovo palinsesto targato Mediaset.

Dopo il caso "canna-gate", che ha visto al centro di una querelle mediatica Francesco Monte ed Eva Henger, e il presunto "tradimento dell'anno", che, secondo Fabrizio Corona, Riccardo Fogli avrebbe subito dalla moglie, la conduttrice del reality show honduregno tornerà molto presto attiva su Canale 5.

E a commentare la notizia in questione è stato il consorte di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo, in un intervento rilasciato al settimanale Nuovo: " Ogni tanto cambiare è un bene. E, probabilmente, per smarcare Alessia Marcuzzi da certe polemiche sarebbe stato meglio metterla su altri programmi. Forse si riscatterà, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Auguri!”.

Stupiscono, in effetti, le parole spese dal conduttore del Maurizio Costanzo Show sul conto di Alessia Marcuzzi, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal primo in difesa di quest'ultima, che è stata di recente fortemente criticata, tacciata cioé di superficialità e insensibilità da molti telespettatori.

