Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis a Los Angeles: "Come le Kardashian"

Dopo una lunga vacanza tra la Sardegna e la Toscana, Elisabetta Canalis da qualche giorno ha fatto ritorno nella “sua” Los Angeles, la città che l'ha accolta ormai tanti anni fa. Qui l'ex velina vive con sua figlia e suo marito Brian Perri, stimatissimo medico chirurgo che opera in uno degli ospedali locali. Da qualche giorno a Los Angeles è arrivata anche Alessia Marcuzzi in compagnia del figlio Tommaso, fresco di nuova chioma biondo platino. I due hanno deciso di concedersi una vacanza all'insegna del relax e dell'allegria in una città.

Inevitabilmente è scattato l'incontro tra Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis, che hanno trascorso una serata di risate e di divertimento in compagnia di Tommaso Inzaghi. L'ex velina ha probabilmente fatto da cicerone alla sua amica e a suo figlio durante la passeggiata a Los Angeles, visto che lei ormai conosce molto bene la città e non sono mancate le storie su Instagram, dove sono entrambe molto attive. “ Lei dice che dobbiamo fare la storia sulla Sunset, perché noi ci sentiamo molto Kardashian ” dice Alessia Marcuzzi in una storia condivisa dalla Canalis, mentre le due si trovano a passeggiare lungo uno dei viali più famosi di Los Angeles, Sunset Boulevard appunto, che corre per 39 Km fino a raggiungere l'Oceano Pacifico.

L'ex velina e la nuova conduttrice di Temptation Island Vip sono apparse molto unite e complici nelle tante fotografie video che hanno condiviso con i loro seguaci. Molto divertente è stato uno scherzo che la Canalis ha organizzato ai danni di Alessia Marcuzzi, sbucando da dietro la porta d'ingresso all'improvviso quando quest'ultima ha varcato la soglia. Pare fosse un conto in sospeso tra le due, che finalmente l'ex velina ha potuto pareggiare.