Alessia Marcuzzi festeggia gli 8 anni di Mia con un party in puro stile cinema

Doppia festa di compleanno per Mia Facchinetti che ha festeggiato i suoi 8 anni prima in Sardegna poi a Roma. Alessia Marcuzzi, complici le registrazioni del reality "Temptation Island Vip", aveva infatti regalato un compleanno a sorpresa alla figlia lo scorso 4 settembre, giorno della ricorrenza ufficiale. La conduttrice si trovava in terra sarda per registrare il programma e aveva portato con sè il compagno Paolo e Mia. La Marcuzzi, però, ha voluto regalare alla figlia, avuta dall'ex compagno Francesco Facchinetti, una seconda festa posticipata per festeggiare insieme agli amici più cari e alla famiglia allargata al rientro a Roma.

Il party, allestito a tema cinema al "Cinema dei Piccoli" a Villa Borghese, è stato un successo tra bambini scatenati, musica, balli, dolcetti a forma di pellicola, popcorn e karaoke. Una festa decisamente riuscita alla quale erano presenti anche gli ex compagni della Marcuzzi, Simone Inzaghi con la fidanzata Gaia Lucariello e il papà della festeggiata Francesco Facchinetti con la moglie Wilma Fassol e i loro figli. Tra gli invitati al compleanno c'erano anche le amiche più care di Alessia Marcuzzi e le loro figlie: Elena Santarelli e l'attrice Michela Quattrociocche. Una festa che ha coinvolto grandi e piccini a giudicare dai video che circolano sui social e che mostrano Alessia Marcuzzi scatenarsi a ritmo di musica e Santarelli e Quattrociocche muoversi sulle note della baby dance. Non è mancato, infine, un ballo a sopresa mamma-figlia, dove Alessia Marcuzzi ha stretto a sè la piccola Mia ballando un lento con lei.