Alessia Marcuzzi in lacrime alle prove de Le Iene: è la prima stagione senza Nadia Toffa

Il prossimo 1 ottobre partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa, e durante la giornata di ieri, domenica 29 settembre, si sono tenute le prove durante le quali Alessia Marcuzzi non è riuscita a trattenere le lacrime.

La conduttrice, che sarà al timone del programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti insieme a Nicola Savino, ha concluso la giornata di prove rivolgendo un pensiero all’amica e collega scomparsa. “ E c’è un forte rumore di niente ”, ha scritto la Marcuzzi sul suo profilo Instagram senza specificare a cosa si riferisse, ma in tanti hanno intuito che la tristezza fosse dovuta proprio all’ingresso negli studi Mediaset dopo il 13 agosto scorso, giorno della scomparsa di Nadia Toffa.

Se Alessia, infatti, ha scelto di non chiarire a chi o cosa stesse pensando, i suoi follower hanno immediatamente compreso che l’inizio delle prove negli studi televisivi de Le Iene aveva destabilizzato l’umore della conduttrice, solita condividere con i suoi fan momenti di gioia e spensieratezza. Questa volta, però, la Marcuzzi non è riuscita proprio a sorridere: la mancanza di Nadia si sente forte e la nuova stagione del programma di informazione di Italia 1sarà nel ricordo della inviata e conduttrice in giacca e cravatta.

“Lei vi vuole col sorriso. Forza!”, “Fa strano sentirti giù...dai dai!!!!”, hanno commentato alcuni follower di Alessia Marcuzzi, “Lei vi vede e fa il tifo per voi”, “Ha bisogno di vedere il vostro sorriso per essere in pace! Manca a tutti!”, hanno aggiunto altri utenti della rete. La Marcuzzi, però, ha scelto di non replicare e si è chiusa in un religioso silenzio: la prima puntata de Le Iene sarà difficile per lei e per tutti i suoi colleghi.