Alessia Marcuzzi: "Mi farei tentare da Bradley Cooper o Chris Martin"

Sarà Alessia Marcuzzi a raccogliere l'eredità di Simona Ventura della seconda edizione di “Temptation Island Vip”, in onda in prima serata su Canale 5 il 9 settembre. La biondissima presentatrice in questi giorni sta seguendo da vicino le coppie e i tentatori in un resort in Sardegna e a quanto pare, secondo le indiscrezioni che trapelano dal set blindatissimo, i colpi di scena non mancheranno. Alessia dunque condurrà per mano le sei coppie attraverso tutte le fasi del programma che vede al centro l'amore. Nathaly Caldonazzo (già nota come Nathalie, poi ha modificato il suo nome d'arte) con Andrea Ippoliti, il cantante Pago con Serena Enardu, l'attore Ciro Petrone con Federica Caputo, la speaker radiofonica Anna Pettinelli con Stefano Macchi, il modello Simone Bonaccorsi con Chiara Esposito e la webstar sempre nell'occhio del ciclone Damiano Coccia con Sharon Macrì. Insomma gli ingredienti per creare delle dinamiche movimentate sul set ci sono tutti.



Una volta sbarcate al villaggio, le coppie devono salutarsi e per 21 giorni vivere separate in due villaggi differenti senza contatti con il mondo esterno. Durante queste tre settimane i fidanzati e le fidanzate hanno l’opportunità unica di riflettere sulla propria relazione, capire quanto sentono la mancanza della loro dolce metà ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando tra loro. Ma non saranno soli, con loro partecipano alla vita quotidiana 27 single, con i quali potrebbe crearsi un’amicizia che spesso porta ad aprirsi in lunghe confidenze, a lasciarsi andare e a comprendere le proprie reali esigenze in un rapporto di coppia.











A proposito di tentazioni, Alessia Marcuzzi, in una intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, rivela con chi andrebbe in esterna in barca. “Con l'attore hollywoodiano Bradley Cooper o con Chris Martin – dice -, il cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo (Calabresi Marconi, imprenditore e produttore televisivo, ndr) lo sa già e mi direbbe: 'Fai bene!'. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”. Sarà un autunno ricco di impegni per Alessia che sarà impegnata anche con “Le Iene” e poi nel 2020 con “L'Isola dei Famosi”.



