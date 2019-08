Alessia Marcuzzi racconta: "Ecco cosa mi è successo a Los Angeles"

La bionda conduttrice, Alessia Marcuzzi, si è concessa una vacanza nella città degli angeli (Los Angeles) e durante la sua permanenza ha colto l'occasione di esplorare la città e di ricaricare le batterie. Ieri sera, tramite una story su Instagram, la Marcuzzi ha raccontato di aver fatto un incontro molto particolare nella zona di Venice. Nel quartiere, famoso per la bellissima spiaggia e per i moltissimi negozi originali sul lungomare, Alessia ha raccontato di aver incontrato una celebrità internazionale.

Si tratta di una ragazza molto giovane, figlia di due star mondiali, ecco come lo ha raccontato la Marcuzzi: "Vi racconto questa cosa: pochi giorni fa ero a Venice, in un negozietto di occhiali. Mi giro e vedo questa ragazza molto carina, con un look particolarissimo che mi ricordava tanto ma proprio tanto qualcuno. E siccome a Los Angeles hai la sensazione che tutti siano un po’ degli attori famosi e che dietro l’angolo ti possa sbucare un Brad Pitt o una Cameron Diaz, io me la comincio a studiare molto bene. La guardavo solo con gli occhi tenendo ferma la testa e pensavo… ma quanto somiglia a Demi Moore…. ma quanto somiglia a Bruce Willis….ma quanto mi risulta familiare! Ecco, infatti era proprio la figlia Rumer. Stava provando questi occhiali che vedete indosso a me nella foto, ed era un amore. Cosi’ ho scelto lo stesso paio e mi sentivo molto giusta come lei".

Oltre alla bella Rumer a Los Angeles, la Marcuzzi, ha incontrato anche la sua amica Elisabetta Canalis che vive in città con la famiglia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?