Alex Migliorini di nuovo innamorato: la romantica dedica

Alex Migliorini in love: l'ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l'amore e ha deciso di presentarlo sui social a tutti i suoi numerosi fan.

Dopo la storia d'amore con Alessandro D'amico, conosciuto nel dating show di Canale 5, e durata pochissimo, il giovane ha mostrato il nuoco compagno. Nello scatto postato appare felice e sorridente: pare che il ragazzo al suo fianco gli abbia ridato la serenità. Poco si sa del fidanzato, ma al momento si può affermare che Alex è al settimo cielo cosa che si può dedurre dalla citazione de Le Perle Di Pinna scelta per fare la dichiarazione d'amore. Alex si è molto esposto.

"Non amo le dichiarazioni d'amore, le frasi compromettenti, i giuramenti di sangue. Non mi interessa sentirmi dire 'Ti amo' ogni mattina né tanto meno frasi come 'Sei la mia vita' o ancor peggio 'Senza di te non potrei vivere'. Voglio qualcuno che senza di me saprebbe vivere eccome, ma che nonostante questo sceglie di vivere con me" , ha esordito Alex che era stato single per un lungo periodo preferendo aspettare una relazione stabile piuttosto che fugaci relazioni.

A Migliorini, insomma non importano le parole ma piuttosto i fatti, dopo aver attraversato il triste momento legato alla fine della sua relazione con l'ex corteggiatore.

"Preferisco chi ama in silenzio, chi perdona l'imperdonabile, chi ti sceglie nonostante tutto. Mi piacciono le storie fatte di sguardi e di baci che parlano e meno quelle di sms e chiamate senza senso. L'amore è una condizione che si esprime da sé o con i fatti. Le parole sono solo un contorno spesso superfluo e menzognero e non bastano 2 foto e 4 status per rinvigorire un sentimento che di per sé non ha bisogno di nient'altro se non di esistere" ha continuato l'ex tronista, il quale cerca evidentemente nel suo amore un porto sicuro in cui rifugiarsi. E pare proprio che Alex lo abbia trovato visto che ha mostrato il ragazzo che gli ha rubato il cuore sui social.

"Impariamo a riconoscere l'amore vero dalle dichiarazioni rosso fuoco. Il fuoco dobbiamo averlo dentro. Per il rosso invece basta un pennarello" ha concluso Alex che non ha rivelato ancora il nome del bel ragazzo vicino al lui. Barba e fisico statuario, il ragazzo di Migliorini ha senza dubbio il merito di averlo reso sicuro di sé e allegro. Chissà che ben presto non trapelino nuove notizie sulla neo-coppia.

