Alexandra di Hannover non vive più all'ombra di Charlotte

Alexandra di Hannover non è mai stata un brutto anatroccolo alla corte di Monaco: del resto in lei sono ben presenti i geni di nonna Grace Kelly. Nonostante questo, finora, tutti gli occhi sono sempre stati puntati unicamente sulla sorella Charlotte. Quest’ultima è affascinante e carismatica, ma Alexandra non è da meno e i giornali di mezzo mondo se ne stanno accorgendo. Figlia di Carolina di Monaco e del principe Hernst-August di Hannover, Alexandra è l’unica tra tutti i figli di Stephanie e della stessa Carolina a poter vantare il titolo di principessa, ereditato dal padre.

Non solo: la diciannovenne nipote di Grace Kelly è nona in linea di successione al trono monegasco. Vanity Fair riporta il parere degli abitanti del Principato, per i quali la principessa “ha l’eleganza nel sangue” . Ormai Alexandra ha fatto il suo debutto in società ed è onnipresente a tutti gli eventi più importanti del jet-set: dalle sfilate d’alta moda a Parigi al Ballo della Rosa fino al Gran Premio di Monaco. Sfodera una bellezza semplice, acqua e sapone, ma nei suoi occhi chiari sembra di leggere una ferrea determinazione, la stessa che ha portato la sua celebre nonna a diventare un’icona del cinema e della moda, immortale nel cuore dei sudditi monegaschi.

La giovanissima principessa, poi, ha la passione per il pattinaggio, per il calcio ed è fidanzata da tre anni con il tedesco Ben-Sylvester Strautmann, rampollo di una dinastia di ricchi industriali con la passione per il basket (è alto 1,96 cm) e la musica (fa il dj). Si vocifera che già nel 2020 i due potrebbero convolare a nozze. Altra curiosità riportata da Elle: Alexandra era 419esima in linea di successione al trono britannico, ma il suo nome è stato cancellato dopo la sua conversione dal Luteranesimo al Cattolicesimo, ovvero la fede materna. Alexandra è una principessa da tenere d’occhio, perché ha tutte le carte in regola per diventare una icona glamour e molto amata.