Alexia svela la fase buia della sua vita: "Dopo Sanremo, sono crollata"

La nuova puntata di Vieni da me, trasmessa lo scorso 10 dicembre su Rai 1, ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio Alexia. La cantante e compositrice italiana originaria di La Spezia, il cui repertorio varia dall'eurodance al pop, passando per il soul e il rock, ha concesso un'intervista esclusiva alla conduttrice Caterina Balivo, dove si è raccontata a ruota libera su amore, vita privata e carriera. Ai telespettatori, ha confidato in particolare un problema di natura psicologica che l'ha segnata nel profondo. Nel momento in cui raggiungeva l'apice del successo nella sua carriera, Alexia è finita in preda ad una crisi esistenziale. Ad un certo punto della sua vita, nonostante il successo ottenuto in campo musicale, la cantante di fama internazionale si reputava, cioé, incompleta e sentiva fortemente il desiderio di maternità.

Un obiettivo, quello di avere dei bambini, che la stessa temeva di non poter raggiungere. "Mi sono sentita un po’ svuotata -ha confidato Alexia, parlando in tv del suo turbolento passato-, volevo vivere una vita normale: volevo vivere un amore vero e autentico, fare cose semplici...". Il racconto prosegue e l'intervistata ricorda il momento in cui cominció a meditare la scelta di concedersi una pausa dal suo lavoro, intenta a dedicarsi agli affetti: "Le due cose non erano conciliabili, perché sono una pigra tremenda. La maternità ti fa maturare, ti fa capire che c’è tempo per ogni cosa: l’attesa è quella che ti fa maturare tanti pensieri".

L'artista ligure, classe 1967, è riuscita a realizzarsi non solo nel mondo dello showbiz, ma anche in qualità di madre e moglie, mettendo su famiglia. Alexia convolava a nozze nel 2005 con Andrea Camerana, nipote del famoso stilista Giorgio Armani per parte di madre e membro della famiglia Agnelli per parte di padre. E dall'unione con il suo attuale consorte, la cantante ha avuto due figlie, Maria Vittoria e Margherita, che in futuro potrebbero decidere di seguire le orme della madre. "Adesso hanno capito -ha dichiarato Alexia al secolo Alessia Aquilani, sul conto delle figlie nonché sue prime fan-, mi sono venute a vedere un paio di volte ed è stato molto bello ed emozionante. La più grande è un tantino più critica, a 13 anni sanno tutto, mentre quella di 8 anni è un amore: canta un sacco in casa, entrambe sono bravissime".

Nell'ultima ospitata registratasi a Vieni da me, l'intervistata si è, inoltre, detta consapevole di essersi contornata, spesso, di persone negative, nella vita"Non ho spesso scelto le persone giuste ed è colpa mia. Mio marito è il mio number one e sempre lo sarà".

Alexia racconta il superamento della fase buia

La carriera artistica di Alexia è stata costellata da molti successi, ottenuti sia all'estero che nel Bel Paese. Ma la vita della cantante è stata segnata da una fase buia, che ha arrecato molta sofferenza alla donna. A partire dal 1994, Alexia non si era mai concessa una pausa dal suo lavoro avviato nell'industria musicale, neanche quando -nel 1995- veniva a mancare il padre. Più tardi, però, nel 2003 Alexia raggiungeva un traguardo importante, aggiudicandosi la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Per dire di no. Un trionfo, quest'ultimo, segnato dal pianto liberatorio a cui si lasciò andare la vincitrice sul palco del Teatro Ariston della riviera ligure. Dopo aver conseguito la vittoria di Sanremo, Alexia, però, dovette fare i conti con se stessa, per via dello stress e il dolore accumulati nel corso degli anni e mai affrontati: "A cominciare dal dolore per la morte di mio padre". Ad aiutare la cantante, ad uscire dalla fase più buia della sua vita, è stato alla fine un lungo percorso terapeutico, così come ha ammesso la stessa Alexia nella sua ultima intervista: "Sapevo che da sola non ce l’avrei fatta".

