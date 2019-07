Alexis M, la sexy influencer ingegnere aerospaziale dalle forme bombastiche

Il nome di Alessia Andrea Mucci ai più potrebbe non dire granché ma chi segue i social e un certo tipo di profili non può non conoscerla. Pescarese, classe 1988, Alexis M (com'è conosciuta su Instagram) ha oltre 1.3 milioni di seguaci nei suoi profili. Come racconta lei stessa nella sua biografia, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria aerospaziale è volata a Sydney, dove per alcuni anni ha lavorato in una pasticceria italiana.

Un percorso di vita particolare per un ingegnere aerospaziale, che non ha tuttavia mai intrapreso questa carriera. Terminata l'esperienza nel Paese dei canguri, Alessia Andrea ha preferito dedicarsi al mondo del web, intraprendendo la carriera di influencer. Prima di cimentarsi in questa avventura, la bombastica trentenne non aveva mai seriamente pensato di poter fare la modella. Aveva solo posato per qualche servizio fotografico amatoriale senza pretese. I numeri per sfondare come modella li ha sempre avuti, visto che la sua passione per lo sport l'ha portata ad avere un fisico mozzafiato. Nonostante la passione per lo studio, che l'ha vista eccellere nelle scuole di ogni ordine e grado che ha frequentato, anche nei corsi per bartender che ha seguito una volta tornata in Italia, Alessia ha sempre avuto anche la passione per lo spettacolo.

È probabilmente l'ambizione di sfondare in tv che l'ha portata a diventare una delle influencer italiane più seguite, nonostante non abbia ancora avuto ruoli importanti in televisione. Lo scorso anno si parlava di un suo probabile ingresso nella casa del Grande Fratello 15, anche se alla fine il suo nome è stato escluso dalla rosa dei concorrenti. Le sue foto molto hot riscuotono grandissimo successo su Instagram, dove la ragazza si diverte a provocare in vesti succinte (quando le indossa) facendo di volta in volta il pieno di like. Il suo seno e il suo lato B sono molto apprezzati per via delle loro dimensioni generose, soprattutto il seno. Alexis non fa nulla per nasconderlo ma, anzi, trova sempre un modo diverso per mostrarsi ai suoi amati follower.