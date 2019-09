Alice Campello annuncia: "Io e Morata vogliamo una figlia femmina"

Alvaro Morata nel corso della sua carriera ha vestito la maglia di club molto importanti: Atletico Madrid e Real Madrid nelle giovanili, dal 2010 al 2014 in prima squadra con i blancos, dal 2014 al 2016 con la Juventus, ancora Real per una stagione per poi transitare al Chelsea, con un'annata negativa, per poi tornare alle origini con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Nella sua esperienza biennale a Torino, Morata ha conosciuto la sua attuale moglie Alice Campello fashion influencer che vanta oltre due milioni di follower su Instagram.

Alice e Alvaro hanno due figli maschi, gemelli, sono inseparabili, innamoratissimi e hanno intenzione di allargare la famiglia. La Campello ai microfoni di AS ha spiegato: "Da quando ho partorito voglio già un altro figlio e Álvaro vuole la stessa cosa. Vogliamo una bambina e ci stiamo già lavorando. Tutti mi dicono che sono pazza. La maternità è complicata perché ci sono cambiamenti di mentalità, priorità".

La Campello ha parlato del periodo più difficile della maternità: "All’inizio è difficile, ma poi quando ti parlano per dire ‘mamma’ o imparare cosa hai insegnato loro è la cosa più bella del mondo. È stata la prima estate con i bambini. All’inizio un po’ complicato perché ti cambia la vita, ma è molto bello e divertente vederli crescere, nuotare. Alvaro mi aiuta molto, passiamo la giornata con i bambini, ma non dimentichiamo che siamo una coppia e cerchiamo momenti per noi stessi".

Infine, ad Alice è stato chiesto del futuro dei figli: "Se diventeranno dei calciatori? Beh, faranno quello che vogliono. Naturalmente mi farebbe emozionare, ma non spingeremo mai nessuno dei nostri figli a fare qualcosa che non vogliono. Fare quello che vogliono e soprattutto rispettare le persone è la cosa più importante”. La Campello ed Alvaro, dunque, stanno lavorando per una nuova gravidanza ma nel frattempo i suoi follower su Instagram si stanno scatenando sui social per commentare le tante foto della sexy moglie del 26enne attaccante spagnolo che sta spopolando sui social.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?