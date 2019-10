Alis e Suso di nuovo genitori: "Presto Alessio non sarà più figlio unico"

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, in arte Suso, è uno dei giocatori più rappresentativi del Milan, ormai da quattro stagioni. Il 25enne spagnolo, però, non sta però incidendo come vorrebbe in quest'annata, per ora, maledetta per i colori rossoneri che hanno da poco cambiato l'allenatore con l'esonero di Marco Giampaolo in favore di Stefano Pioli. Suso, nonostante tutto, vanta dei buoni numeri con il Milan con 23 reti in 139 partite più diversi assist per i suoi compagni di squadra.

Suso è un ragazzo tranquillo in campo e fuori ed ha ormai da anni una relazione stabile con la moglie Alis Rodriguez, la sexy spagnola che l'ha reso anche padre di Alessio, nato 11 mesi fa. La coppia è felice e innamorata ed ha voluto annunciare ai loro follower l'arrivo di un altro figlio postando una foto con un'ecografia e con l'eloquente didascalia: "Ciao, sono Alessio, e volevo dirvi che dai prossimi mesi non sarò più figlio unico”.

La foto postata da Suso ha raccolto oltre 35.000 like e una serie infinita di commenti, con Alis che ha invece caricato la foto sulle story di Instagram. La moglie del calciatore del Milan vanta oltre 40.000 seguaci che non perdono tempo per commentare le sue foto, provocanti ma non volgari che la ritraggono in scene di vita quotidiana e non solo. Questa nuova gravidanza le farà di sicuro aumentare i consensi social con il suo pancione che la farà da padrone sul suo profilo Instagram.