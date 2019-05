All’asta un pranzo di 1 ora con Anna Wintour, migliaia le offerte

Nei vostri sogni più reconditi c’è quello di poter pranzare una volta nella vita con il direttore di Vogue Usa? Preparatevi a pagare non meno di 20mila dollari per godere della compagnia di Anna Wintour, la donna più potente del mondo della moda.

Pride Live mette all'asta un pranzo con l’iconica editor di Condé Nast attraverso CharityBuzz, un’asta molto speciale i cui proventi saranno devoluti allla comunità lgbtq di New York.

Il countdown è già partito: mancano 1 settimana, 1 giorno, 8 ore e pochi minuti per aggiudicarsi un’ora intera con Anna Wintour.

L'offerta base è partitta da 8mila dollari, ma si punta a raggiungere 20mila dollari, data la caratura del personaggio ed è probabile che un’offerta inferiore non sarà presa in considerazione.

Ma sono i particolari dell’iniziativa ad essere interessanti. Sul sito si specifica che il pranzo sarà per 1 persona, l’incontro durerà 1 ora, non un secondo di più, e a chi vincerà sarà concesso di scattare 1 sola foto ricordo. Il pranzo sarà gentilmente offerto in una location scelta dalla Wintour.

Il vincitore riceverà anche un elegante libro da tavolo firmato Vogue e una borsa della collezione personale della leggendaria giornalista. Ma il sito specifica anche che, sebbene la data dell’incontro fatale è fissata per il 4 giugno 2020, è suscettibile di modifica se nell’agenda della Wintour dovesse improvvisamente dover trovare posto un impegno più importante e irrevocabile.

Finora le offerte sono arrivate già a 16mila dollari. Alla faccia della crisi e chissà a quanto arriveranno quando il cronometro del countdown batterà il suo ultimo secondo.



