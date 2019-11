All’asta il vestito in velluto nero di Lady Diana che aveva stregato persino John Travolta

Il mito di Lady Diana è impresso nell’immaginario di tutti, anche se sono trascorsi più di 20 anni da quella tragica notte a Parigi. Un mito che è ombrato da segreti e misteri che, forse, non troveranno nessuna soluzione. Eppure il ricordo della Principessa Triste è impresso ancora nel cuore del popolo e soprattutto in William ed Harry, che conservano gelosamente gli insegnamenti della madre. Travolta da un destino atroce, l’immagine di Lady Diana è rimasta comunque cristallizzata nel tempo, come una dea immortale.

Gli abiti che lei ha indossato sono diventati quasi un cimelio per gli affezionati, come il vestito di velluto nero che ha indossato durante la cena alla Casa Bianca, che è stato immortalato in un ballo iconicissimo insieme a John Travolta. Ora la Kerry Taylor Auctions ha deciso di mettere all’asta proprio quel vestito e altri 9 abiti che sono stati indossati dalla principessa, in un evento che si svolgerà a Londra il prossimo 9 dicembre. Il valore è stato stimato per costo di oltre 350mila sterline, circa 408mila euro. Si crede però che il costo potrà lievitare considerevolmente. Non è comunque la prima volta che il vestito da sera di Lady Diana venga messo all’asta. Nel 2013 è stato venduto per 280mila euro da un privato benefattore britannico per regalalo alla moglie, grande sostenitrice delle cause di Lady D. Ora secondo la Kerry Auctions vale ancora di più.

"Rappresenta un momento particolare per la moglie del Principe Carlo – scrive l’associazione in una nota -. La coppia reale nel 1985 viveva ancora la sua favola d’amore, anche se il matrimonio era già in crisi da tempo. Quell’immagine di Diana con quell’abito, ha permesso alla Principessa di ergersi come una vera icona di stile e di moda".

Ed è proprio entrata nella storia con quel look fuori dagli schemi, con quel corpo sinuoso e quel sorriso così contagiante. John Travolta è rimasto colpito dalla bellezza di Lady D. tanto da coinvolgerla in un ballo scatenato a cui erano presenti divi dello spettacolo e anche tanti capi di Stato. Si trattava del primo viaggio negli Stati Uniti di Carlo e Diana, e la cena di gala offerta dal Presidente che si è svolta nella Casa Bianca, si è trasformata in una serata danzante memorabile. Tante sono le indiscrezioni su quel preciso momento. C’è chi afferma che Carlo fosse contrariato o che fosse stata Lady D. a convincere Travolta a gettarsi in quel ballo scatenato. Sta di fatto che c’è un valido motivo se quel vestito è entrato nel mito. Non resta di conoscere il fortunato acquirente.