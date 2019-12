"Sembri la sciura del supermercato": J-Ax prende in giro la concorrente

Una 61enne di Catania ha abbattuto il muro di All Together Now conquistando i giudici e in particolar modo J-Ax, che si era lasciato scappare una battuta infelice al momento dell’ingresso della signora in studio.

Rosetta Falzone, che di mestiere fa la mamma e la nonna, si è presentata davanti al muro dei 100 per dimostrare a tutti le sue doti canore. Ma, se il pubblico è solitamente abituato a vedere personaggi giovani, originali e a tratti un po’ stravaganti, la compostezza della catanese ha destato inizialmente qualche perplessità. “Sembra la ‘sciura’ che incontri col carrello della spesa che ti dice dell’ultima volta che le hanno rubato la pensione. Ma dove vuole andare? ”, ha commentato J-Ax non appena la signora Rosetta ha fatto il suo ingresso in studio.

J ax

Prima fai na battuta sessista di



Poi però fai il buonista del cavolo



Ma va va #AllTogetherNow — StreetLoveItaly (@streetloveitaly) December 12, 2019

Un pregiudizio che non è stato ben accolto dalla rete e tantissimi utenti di Twitter si sono rivoltati contro il cantante. “Prima fai una battuta sessista di mer.., poi però fai il buonista del cavolo”, ha commentato un internauta, infastidito dall’atteggiamento del giudice di All Together Now nei confronti della concorrente catanese. Alla fine, però, J-Ax si è dovuto ricredere e, nonostante quell’esternazione fosse stata fatta a bassa voce e non era giunta alle orecchie della signora Falzone, il cantante si è sentito in dovere di fare le sue scuse alla donna.

“ Hai presente Mission Impossible quando Tom Cruise si toglie la maschera ed è qualcun altro sotto? Come se avessi visto Aretha Franklin togliersi la maschera e sotto c’era mia madre ”, ha detto J-Ax, estasiato dalla interpretazione della concorrente del brano “A natural woman”. “ Sono arrivata qui per caso, proprio perché mi ci hanno buttato gli amici. Ho fatto la mamma, sono anche nonna – ha spiegato Rosetta - . Quindi ho un po’ abbandonato questa mia passione. Oggi sono venuta per me. Se dovessi vincere 50mila euro? C’è tanto da fare con la famiglia ”.