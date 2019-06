All Togheter Now, proposta di matrimonio davanti al muro dei 100

La finalissima di All Togheter Now non è stata solo caratterizzata da ottima musica, ma anche da tanto amore con una inattesa proposta di matrimonio di Carlo Paradisone alla sua fidanzata.

Un momento del tutto inaspettato quello che ha colto il muro dei 100 capitanato da J-Ax e che ha visto Michelle Hunziker esultare per il trionfo dell’amore. Carlo, concorrente arrivato fino alla finalissima di All Togheter Now, non è riuscito a vincere il montepremi di 50mila euro, ma ha convinto ugualmente la sua fidanzata a dirgli di sì e diventare sua moglie. Paradisone, classificatosi al terzo posto dopo aver perso la sfida contro Vittoria Liberati, si è rubato momentaneamente la scena chiamando accanto a sé la fidanzata Antonia, ospite in studio in occasione dell'importante appuntamento