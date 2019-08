All'università ora si studia l’outfit di Meghan Markle e Kate Middleton

La famiglia reale inglese, storicamente, è sempre stata molto potente sia in Europa che nel mondo, attenti all’uso della politica, della moda e dello stile. Come se fossero una sorta di influencer ante-litteram. E ora lo stile della famiglia reale di ieri, oggi e domani, diventa un corso di studio all’università. Si potrò studiare non solo la loro storia millenaria ma anche lo stile di Meghan Markle e Kate Middleton.

La prima università a farlo è quella di Glasgow dato che di recente è stato istituito l’"History of Royal fashion", un corso sulla moda dei reali inglesi attraverso le cinque dinastie di regnanti, per comprendere al meglio i dettami che provengono dalle mura di Kensington Palace. Una scelta che è dettata soprattutto dalla grande attenzione che, quotidianamente, viene rivolta agli abiti indossati da Meghan Markle e da Kate Middleton. La scollatura a barca sfoggiata della duchessa di Sussex, ad esempio, ha visto una richiesta spropositata non solo dalle donne britanniche, come i colori e gli accessori della duchessa di Cambridge, sono diventati quasi un must per quel tipo di donna che cerca di qualcosa di sobrio ma elegante. Le due altezze reali, eredi di una dinastia, hanno gli occhi puntati contro, nel bene o nel male, perché anche la ricchezza, lo stile e la bellezza è sinonimo di potere.

Il corso promosso dall’università, attraverso i libri di storia, si focalizzerà sull’evoluzione dell’abbigliamento dei reali inglesi, partendo dai Tudors per arrivare poi a Windsor.