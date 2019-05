Allana Azevedo, la dj brasiliana che ha fatto perdere la testa a Gabigol

Gabigol è stato sicuramente uno dei flop di mercato più cocente dell'Inter. Il club nerazzurro investì 30 milioni di euro per strappare l'attaccante brasiliano al Santos bruciando la concorrenza del Barcellona che decise di non partecipare ad un'asta che si stava facendo davvero pericolosa. Il classe '96 mise insieme solo 10 presenze e un gol nella stagione 2016-2017 e non riuscì mai a convincere e a lasciare il segno sia con Frank de Boer, che con Stefano Pioli Pioli. Il prestitol'anno successivo ai portoghesi del Benfica non andò a buon fine, mentre quelli in patria al Santos e ora al Flamengo si stanno rivelando molto positivi.

Gabigol è ancora un giocatore di proprietà dell'Inter ma sarà impossibile rivederlo in nerazzurro dato che il club sta cercando in tutti i modi di venderlo in via definitiva senza però mettere a bilancio una minusvalenza. In campo attualmente le cose vanno a gonfie vele, come detto, e anche nella vita privata pare stia vivendo un grandissimo momento con una nuova fiamma. Secondo quanto riporta Extra Globo, infatti, Gabriel Barbosa avrebbe intrapreso una storia con una famosa dj brasiliana, Allana Azevedo. La donna vanta quasi 50.000 follower su Instagram ed è molto attiva sui social visto che è solita pubblicare molte foto e video che mettono in risalto le sue forme e che scatenano le fantasie dei suoi tanti seguaci.