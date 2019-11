Allegra Luna è l'arma segreta di Antonio Candreva

Antonio Candreva ha ritrovato finalmente il sorriso all'Inter e serviva il suo mentore Antonio Conte per farlo. L'esterno 32enne infatti era reduce da una stagione deludente con Luciano Spalletti che gli aveva concesso pochissimo spazio in attacco con solo 29 presenze e tre reti al suo attivo. L'ex centrocampista di Lazio, Udinese e Juventus ha già collezionato 16 gettoni tra campionato e Champions League, ed è uno dei punti di forza dei nerazzurri.

Il giovane Valentino Lazaro scalita ma Candreva ha finora tenuto botta e soprattutto è considerato titolare quasi inamovibile da parte di Conte che ripone molta fiducia nell'esterno romano che si esalta nel 3-5-2. Antonio è tornato anche nelle grazie dei tifosi, che ora inneggiano il suo nome e si esaltano per le sue giocate. L'anno passato e quello prima ancora i rapporti erano stati invece disastrosi per via di prestazioni non all'altezza ma anche della poca pazienza che spesso San Siro riserva ai suoi interpreti.

Candreva ha ritrovato la felicità in campo e all'Inter e ora si augura di riuscire a spuntarla per una, difficilissima, convocazione con l'Italia per Euro 2020. Se sul rettangolo di gioco le cose vanno per il meglio, nella vita privata tutto va a gonfie vele ormai da tempo con la sua sexy compagna Allegra Luna che poco più di un anno fa l'ha reso anche padre per la seconda volta (Candreva ha una figlia di 8 anni, Bianca, nata da una precedente relazione dell'ex giocatore del Parma.

Allegra Luna ha letteralmente rubato il cuore del laterale dell'Inter e ormai da tempo fanno coppia fissa. Lady Candreva segue sempre il suo Antonio allo stadio Meazza, è la sua prima tifosa e musa ispiratrice. Qualche tempo fa la compagna del nerazzurro aveva risposto così ad una domanda di un suo follower: "Com'è a letto? Un toro" , a testimonianza di come l'affiatamento tra i due sia al top.

Allegra ha postato una foto intenta a fare una passeggiata al parco insieme a Candreva e al figlio e ha riservato una stoccatina alle corteggiatrici del suo fidanzato a corredo della fotografia: "Quando le altre ragazze guardano Candreva al parco…!". A rispondere al simpatico post della ragazza ci ha pensato anche l'agente di Antonio Federico Pastorello: "Che Style man è diventato Antonio con te".



