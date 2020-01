Amadeus replica a Elisabetta Gregoraci: "La vita è fatta anche di no"

Il Festival di Sanremo 2020 inizia tra le polemiche: l’ultima, in ordine cronologico, vede protagonista Elisabetta Gregoraci che, stando a quanto denunciato sui social, sarebbe stata esclusa da L’Altro Festival per decisione di Nicola Savino.

I motivi, stando a quanto riportato dalla showgirl, sarebbero da addurre alla sua vita privata e al precedente matrimonio con Flavio Briatore. “[...] Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali – ha scritto qualche ora fa la Gregoraci sui social - tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla Destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra ”.

Se Nicola Savino ha scelto, almeno per il momento, di non replicare alle accuse della collega, Amadeus è stato costretto, dopo essere stato tacciato di sessismo per le dichiarazioni sulla presenza della fidanzata di Valentino Rossi all’Ariston, di spiegare ancora una volta cosa accaduto con Elisabetta Gregoraci, pur non essendo direttamente coinvolto nella scelta del cast de L’Altro Festival. “ Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all'interno dell'Altro Festival – ha commentato il conduttore e direttore del Festival di Sanremo con Adnkronos - . Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì ”.